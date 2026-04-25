L'analisi della Cgia di Mestre

Iran, il caro gasolio presenta il conto

Un aumento che ha messo in forte difficoltà migliaia di imprese, già alle prese con margini ridotti e costi sempre più alti

25 Apr 2026 - 12:33
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