Iran, i pasdaran minacciano di morte Netanyahu: "Lo uccideremo"

Non si ferma l'escalation militare in medio oriente. Il regime iraniano sta rispondendo agli attacchi israeliani e statunitensi con minacce che hanno toni e imparativi nuovi. Il potere a Teheran è nelle mani dei pasdaran che, in un comunicato, hanno dichiarato che il loro obiettivo è l'eliminazione del leader del "nemico sionista", Benjamin Netanyahu. "Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e lo uccideremo", hanno detto le guardie della rivoluzione islamica.