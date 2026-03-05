Iran, i missili di Teheran possono colpire l'Europa?

Teoricamente alcuni razzi in dotazione all'Iran possono arrivare fino a 3 mila chilometri di distanza, ovvero anche in Italia, dunque sì: potrebbero colpire l'Europa. Fin qui, appunto, la teoria. Nella pratica, per sfruttare appieno il potenziale di volo, i missili dovrebbero essere lanciati dalle basi più a ovest, ad esempio Tabriz, la prima a essere bombardata in questi giorni. Israele e Usa nelle prime 48 ore di conflitto hanno preso di mira anche i silos di Shiraz e Isfahan, compresi i siti nella provincia di Lorestan, dove sono parcheggiati molti dei lanciatori mobili dei pasdaran. Non solo, ci sono altri due fattori che vanno considerati: più cresce la gittata e più diminuisce la precisione, inoltre l'eventuale razzo, prima di arrivare in Europa, sorvolerebbe le difese aeree nazionali e Nato di Turchia, Grecia, e non solo.