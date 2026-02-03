Iran, i funerali diventano feste

Il volume della musica si alza. Si battono le mani a tempo e si inizia a ballare. Succede in Iran durante i funerali delle vittime della repressione del regime. Invece di cerimonie funebri austere guidate da un religioso sciita, come previsto dalla tradizione islamica, i parenti che piangono sulla bara decidono di celebrare la vita dei cari uccisi. Una gioia amara che è anche un messaggio di sfida al regime. Madri senza velo si battono il petto al suono della musica che il figlio ascoltava quando era in vita. Altre donne ballano con il viso rigato dalle lacrime sulle note di canzoni popolari diffuse a tutto volume dagli impianti stereo. Danzare ai funerali non è una novità in Iran. In diverse zone del Paese alcune tradizioni hanno da tempo unito il lutto alla musica, soprattutto per i giovani non sposati. Ma queste immagini dicono altro: in una teocrazia che da decenni vieta molte festività pubbliche e balli femminili, le danze del lutto stanno trasformando i funerali in un atto di resistenza.