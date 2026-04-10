Medio oriente

L'Iran stringe sullo Stretto di Hormuz, Trump attacca sui "pedaggi" in criptovalute

Centinaia di navi restano bloccate mentre Washington e Teheran preparano il vertice di Islamabad tra minacce e diplomazia

di Francesca Canto
10 Apr 2026 - 13:01
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Lo Stretto di Hormuz torna epicentro della crisi globale: Teheran, secondo indiscrezioni, imporrebbe un pedaggio in criptovalute alle petroliere, mentre una prima nave non iraniana riesce ad attraversare dopo il cessate il fuoco. Donald Trump avverte pubblicamente l’Iran, le Guardie della Rivoluzione rivendicano una "nuova fase" di controllo e centinaia di imbarcazioni restano ferme. Intanto cresce l’attesa per il delicato incontro Usa-Iran in Pakistan, tra tensioni regionali e minacce di boicottaggio legate al conflitto in Libano.

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