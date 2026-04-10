L'Iran stringe sullo Stretto di Hormuz, Trump attacca sui "pedaggi" in criptovalute
Centinaia di navi restano bloccate mentre Washington e Teheran preparano il vertice di Islamabad tra minacce e diplomaziadi Francesca Canto
Lo Stretto di Hormuz torna epicentro della crisi globale: Teheran, secondo indiscrezioni, imporrebbe un pedaggio in criptovalute alle petroliere, mentre una prima nave non iraniana riesce ad attraversare dopo il cessate il fuoco. Donald Trump avverte pubblicamente l’Iran, le Guardie della Rivoluzione rivendicano una "nuova fase" di controllo e centinaia di imbarcazioni restano ferme. Intanto cresce l’attesa per il delicato incontro Usa-Iran in Pakistan, tra tensioni regionali e minacce di boicottaggio legate al conflitto in Libano.