mentre la tregua in libano...

Iran, gli Usa verso la risposta

Intanto, un razzo ha colpito la sede del contingente italiano di Unifil nel Sud del Libano

di Elia Milani
07 Mag 2026 - 19:56
01:26 
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Un razzo ha colpito la sede del contingente italiano di Unifil nel Sud del Libano. Non si registrano feriti tra il personale italiano della base, solo lievi danni a un mezzo militare. Secondo le prime indiscrezioni il razzo sarebbe stato lanciato dagli Hezbollah. Il cessate il fuoco iniziato il 16 aprile scorso è ancora formalmente in vigore tra esercito israeliano e partito di Dio eppure i due rivali non hanno mai smesso di combattere. La tregua in bilico tra Israele e Libano è uno dei 14 punti scritti nel memorandum che dovrebbe portare a un accordo per la fine del conflitto tra Teheran e Washington.

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