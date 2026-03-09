Iran, gli abitanti di Qom festeggiano la nomina di Mojtaba Khamenei
Le strade della città si sono riempite di cittadini che hanno voluto festeggiare la nomina del figlio del defunto Ayatollah Ali Khamenei
Dopo la nomina di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ayatollah Ali e suo successore, gli abitanti della città iraniana di Qom sono scesi per le strade a festeggiare. Clacson suonati a festa e manifesti raffiguranti il volto della nuova Guida Suprema hanno riempito una delle vie più trafficate della cittadina per celebrare il figlio di Ali Khamenei.