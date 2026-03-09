Iran, gli abitanti di Qom festeggiano la nomina di Mojtaba Khamenei

Dopo la nomina di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ayatollah Ali e suo successore, gli abitanti della città iraniana di Qom sono scesi per le strade a festeggiare. Clacson suonati a festa e manifesti raffiguranti il volto della nuova Guida Suprema hanno riempito una delle vie più trafficate della cittadina per celebrare il figlio di Ali Khamenei.