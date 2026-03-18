Iran, Franco Cotana a Tgcom24:"Rendere indipendente il sistema energetico nazionale"

Il conflitto in Medio Oriente "sta mettendo in evidenza la precarietà della sicurezza della fornitura degli idrocarburi" ha detto l'amministratore delegato di Rse, Franco Cotana, a Tgcom24. "L'aumento dei prezzi spesso è frutto di speculazione, ma se il conflitto dura ci saranno dei problemi nell'approvvigionamento", ha affermato Cotana. "Per fortuna l'Italia ha un vantaggio strategico delle riserve con 12 miliardi di metri cubi di metano, ma bisogna rendere più indipendente e robusto il nostro sistema energetico nazionale. Il problema resta sugli approvvigionamenti del petrolio" ha detto l'amministratore delegato del gruppo.