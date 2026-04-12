Iran, fallimento dei negoziati: a Teheran si teme il ritorno alla guerra

Un blocco navale su Hormuz, con la marina americana pronta a non far passare nessuno. È l’ultima sfida lanciata da Trump agli ayatollah e il segno del fallimento dei negoziati ad Islamabad. Dal Pakistan dicono che le vie diplomatiche non sono chiuse ma gli spiragli per le trattative si riducono sempre di più. Per le strade di Teheran si teme il ritorno alla guerra, mentre in Israele la vita prova a ripartire. Si corre sul lungo il mare o si prende il sole in spiaggia. A sperare in una tregua duratura resta, invece, un intero Paese, il Libano.