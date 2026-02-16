L'Iran risponde a Trump: esercitazione dei Pasdaran nello Stretto di Hormuz
Denominata "Controllo Intelligente dello Stretto di Hormuz", mira a testare prontezza forze rispetto a "possibili minacce"
Diffuso il video in cui la marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane svolge un'esercitazione. Denominata "Controllo Intelligente dello Stretto di Hormuz" essa mira a testare la prontezza delle forze operative di fronte a "possibili minacce alla sicurezza e militari", ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim.