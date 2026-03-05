Guerra in Iran, gli effetti sui mercati: Asia in rialzo ma l'Europa frena

Le Borse asiatiche tornano a salire per la prima volta dall’inizio della guerra in Iran, mentre in Europa i listini restano incerti. A preoccupare sono soprattutto i mercati energetici: il petrolio continua a mantenersi su livelli elevati e in Italia i carburanti toccano i massimi degli ultimi mesi, con la benzina oltre 1,70 euro al litro e il gasolio sopra 1,80. Gli autotrasportatori lanciano l’allarme sui costi, mentre i consumatori temono ricadute su inflazione, bollette e prezzi dei beni di prima necessità. Il governo valuta possibili interventi contro le speculazioni.