Iran, è record di esecuzioni: le insurrezioni popolari riprendono mentre infuria la guerra diplomatica a Hormuz

In Iran è record di esecuzioni. È stato infatti calcolato che da gennaio, mese delle insurrezioni popolari, le pene di morte sono state 916: un ritmo che rischia di far superare il record del 2025, quando il regime giustiziò 1.639 persone. Intanto la battaglia diplomatica su Hormuz va avanti. L'Iran annuncia che "lo stretto rimarrà chiuso fin quando gli americani manterranno il blocco". Dall'altre parte del mondo, però, Donald Trump annuncia proprio il controllo, e quindi l'apertura, dello snodo cruciale attorno al quale da mesi si gioca la partita della guerra nel Golfo. Golfo che il tycoon ha provveduto a definire un nuovo territorio statunitense con un post su Truth. La tensione, intanto, si è materializzata a Dubai, dove le difese aeree degli Emirati arabi sono dovute entrare in azione dopo la segnalazione di alcune esplosioni.