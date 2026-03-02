Iran, è corsa alla nuova Guida Suprema mentre continuano gli attacchi

La nomina della nuova Guida Suprema dell'Iran potrebbe arrivare entro pochi giorni. Dopo la morte di Ali Khamenei, il presidente Masoud Pezeshkian, il capo della magistratura Ejei e l’ayatollah Arafi guidano la transizione verso l'Assemblea degli Esperti. A Teheran la tensione resta altissima, con la popolazione spaccata tra chi vorrebbe la definitiva caduta del sistema e chi, al contrario lo difende. Intanto continuano i raid Usa e israeliani, con le forze di difesa di Israele che hanno ammesso di aver sganciato oltre 1.200 bombe su tutto l'Iran.