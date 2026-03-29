Iran, due esplosioni a Teheran. Cresce ipotesi operazione di terra Usa

Potenti esplosioni a Teheran, raid su una città portuale vicino allo Stretto di Hormuz, missili su Israele e nel Golfo. La quinta settimana di guerra si apre con un susseguirsi di attacchi incrociati e con il nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti, mentre cresce l’ipotesi di operazioni di terra statunitensi. Sirene d’allarme nel sud di Israele che ha intercettato missili lanciati dai ribelli yemeniti filo-iraniani. Decine di droni distrutti dalle difese aeree di Bahrein, Emirati Arabi e Kuwait.