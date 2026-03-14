Fiamme nel lussuoso edificio

Iran, drone colpisce un grattacielo a Dubai

Le autorità locali parlano di un "piccolo incidente" senza feriti"nel quartiere di Al-Badaa

14 Mar 2026 - 18:27
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A Dubai un lussuoso grattacielo nel quartiere di Al-Badaa è stato colpito nella giornata di giovedì 12 marzo da un drone. Secondo quanto riportato da Drop Site News, le autorità locali hanno segnalato un "piccolo incidente con un drone" nel quartiere di Al-Badaa, senza feriti, e hanno affermato che un incendio in un grattacielo nelle vicinanze è stato domato. Nel video le immagini del presunto attacco al lussuoso grattacielo.

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