Iran, Trump: "Vogliono fare un accordo a tutti i costi ma hanno paura di dirlo"
La portavoce della casa Bianca Karoline Leavitt:""Il presidente non bluffa ed è pronto a scatenare l'inferno"di Alfredo Macchi
"Vogliono fare un accordo a tutti i costi ma hanno paura di dirlo". Donald Trump alla cena annuale per la raccolta fondi del Comitato Nazionale Repubblicano spiega così la posizione dell'Iran. "Il presidente non bluffa ed è pronto a scatenare l'inferno" se Teheran non raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra aggiunge la portavoce della Casa Bianca.