Iran, Trump: "Li abbiamo annientati, stanno implorando per un accordo"

"Abbiamo distrutto tutte le loro folli armi nucleari, i missili e i droni che stavano costruendo. E lo stiamo ancora facendo. Sanno di avere la possibilità di concludere un accordo, ma dipende da loro". Così Donald Trump è intervenuto aggiornando la situazione sul campo in Iran. "E vi diranno: "Non stiamo negoziando. Non negozieremo". Certo che stanno negoziando. Sono stati annientati. Chi non negozierà? Stanno implorando di concludere un accordo. Vedremo se riusciremo a concludere l'accordo giusto. E se concluderanno l'accordo giusto, allora lo Stretto di Hormuz si aprirà".