Speciale Guerra in Iran
A GINEVRA IL 19 GIUGNO

Iran, cosa cambierà dopo la firma dell'accordo con gli Usa

Non è una pace quella tra Stati Uniti e Iran ma un accordo di massima che per concretizzarsi deve superare ancora moltissimi ostacoli

di Elia Milani
15 Giu 2026 - 12:56
01:31 
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