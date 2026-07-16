Iran, continuano gli attacchi incrociati con gli Usa

Continua il botta e risposta tra Usa all'Iran. Nella notte, infatti, a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il Comando centrale americano su X ha annunciato che "le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani" con l'obiettivo di "ridurre ulteriormente la capacità dall'Iran di minacciare i marittimi innocenti". Dall'altra parte, il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie tuona: "Non permetteremo agli Usa di interferire nello Stretto di Hormuz: questa è la linea rossa dell’Iran. La controffensiva del regime ha preso di mira una base aerea americana in Giordania e interessi statunitensi in Bahrein e Kuwait.