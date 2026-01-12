Iran, come funziona la macchina della repressione del regime

La Repubblica islamica ha articolato le sue forze armate in corpi distinti, con identità e ruoli marcati. Ci sono i guardiani della rivoluzione, noti come Pasdaran, di gran lunga l'armata più celebre, dotata di risorse, corposa, capace di superare i 500 mila effettivi. Fa capo direttamente all'Ayatollah, Ali Khamenei, apice della piramide di potere ma in piena parabola discendente, così come le sue fedeli guardie, apparse vulnerabili nel recente scontro con Israele e con gli Stati Uniti, che con diversi blitz hanno decimato i più alti ranghi militari. Ci sono poi i Basij, milizia formata da decine di migliaia di uomini, i primi a sedare le rivolte di piazza, anche infiltrandosi in borghese tra i manifestanti. Infine, gli Artesh, le forze armate regolari, normalmente defilate nella repressione ma che, in un comunicato, si sono detti "pronti alla caccia ai nemici".