Iran, colpita la base italiana di Erbil in Iraq: nessun ferito

La base italiana di Erbil, in Iraq, è stata colpita da un drone nella tarda serata di mercoledì. Il velivolo a guida autonoma ha colpito un prefabbricato che, secondo fonti locali, sarebbe il bar della base e due automezzi militari. L'attacco ha provocato un incendio che è stato prontamente domato. Nessuno è rimasto ferito, ha fatto sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto. Tutti i militari presenti si sono rifugiati nei bunker dopo l'allarme antiaereo sin dalle prime ore del mattino, secondo quanto dichiarato dal comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha condannato l'attacco.