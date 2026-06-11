crisi in medio oriente

Iran chiude Hormuz: "Stop al traffico navale fino a nuono ordine"

Teheran alza lo scontro con Washington dopo i nuovi raid americani

di Isabella Josca
11 Giu 2026 - 18:48
01:36 
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