Iran, chi è Mohammad Bagher Ghalibaf

Si chiama Mohammad Bagher Ghalibaf, ed è il nuovo volto del regime degli ayatollah. Nonostante le smentite di Teheran, secondo Usa e Israele sarebbe lui a rappresentare l’Iran nei colloqui che puntano a fermare la guerra. Nato nel 1961 vicino a Mashhad, figlio di un droghiere, Ghalibaf si unisce ai Pasdaran a 18 anni. Durante la guerra contro l’Iraq, dal 1980 al 1988, scala i ranghi militari e diventa capo della forza aerospaziale dei guardiani della rivoluzione. Conservatore, una laurea in geografia politica, diventa capo della polizia negli anni 2000. Si candida alle elezioni presidenziali quattro volte senza successo. Nel 2005 viene eletto sindaco di Teheran: elogiato per le migliorie apportate alle infrastrutture della capitale (su tutte l’espansione della metropolitana), è stato accusato di spendere soldi pubblici in opere non essenziali.