Iran, catene umane attorno a ponti e siti energetici in risposta a minacce di Trump

I media statali iraniani hanno diffuso immagini che mostrerebbero civili intenti a formare "catene umane" attorno a siti potenzialmente a rischio di attacco da parte delle forze israeliane e statunitensi. Una risposta alle dichiarazioni dei funzionari iraniani che hanno invitato i giovani di tutto il paese a formare catene umane per proteggere le centrali elettriche. Catene umane sono segnalate attorno a siti chiave, tra cui il ponte secolare di Dezful e la centrale elettrica Shahid Rajaee a Qazvin