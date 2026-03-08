Iran, atteso l'annuncio del nuovo leader

Annunci dati per imminenti, seguiti da rinvii e da nuove attese, riempite da sospetti di faide in corso nella piramide di potere di Teheran. Dopo l’ayatollah Mohammad-mahdi Mirbagheri anche altri alti esponenti dell'assemblea degli esperti, incaricata di nominare il successore di Ali Khamenei, hanno dato la decisione per presa: l'annuncio del nome capace di prendere le redini spirituali del Paese era stato dato per imminente, salvo poi essere seguito da un nuovo, assordante silenzio. "La nomina dovrà ottenere la nostra approvazione, altrimenti non durerà a lungo", ha detto Donald Trump ai microfoni di Abc.