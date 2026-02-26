Iran, arrivato Witkoff a Ginevra per il nuovo round di colloqui

Nella residenza dell'ambasciatore dell'Oman a Ginevra l’inviato di Washington, Steve Witkoff, attende dal ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Aragchi, una risposta alle richieste americane: stop a qualsiasi programma nucleare militare, di cui secondo il vice presidente J.D. Vance ci sarebbero prove, arricchimento dell’uranio per uso civile in forma limitata e sotto controllo internazionale. In cambio, un alleggerimento delle sanzioni. Donald Trump avrebbe chiesto anche di aprire un confronto sui missili iraniani, che – ha dichiarato al congresso – rappresentano una minaccia per le basi americane in Medio Oriente, per l’Europa e, in prospettiva, per gli stessi Stati Uniti.