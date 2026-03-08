Un'arma in più

Iran, arriva il sistema antidroni dell'Ucraina in aiuto a Usa e Israele

L'esercito di Kiev è stato l'unico a sviluppare tecnologie e sistemi di attacco e difesa altrettanto sofisticati

di Roberto Lamura
08 Mar 2026 - 19:35
01:33 
videovideo
zelesnky
iran