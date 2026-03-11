Iran, ancora poco chiare le circostanze dell'attacco a Mojtaba Khamenei

Dopo aver ricevuto il titolo di ayatollah, gli è stato attribuito anche quello di veterano di guerra ferito. Mojtaba Khamenei sarebbe stato colpito alle gambe in circostanze ancora poco chiare. La conferma arriverebbe da funzionari iraniani rimasti anonimi, citati dal New York Times e dal figlio del presidente Pezeskhian. Forse è questa la ragione del suo silenzio. La folla che tre giorni fa ha accolto la sua elezione a guida suprema attende ancora un segnale. In Iran sono molti quelli che non hanno mai sentito la voce del nuovo leader, rimasto sempre all’ombra del padre defunto. Non si sa quanto siano gravi le ferite. Di certo la sua assenza ora lo protegge dai razzi israelo-americani, sempre spietati con la leadership iraniana.