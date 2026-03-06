Allarme terrorismo, cresce il rischio con la guerra in Iran

L’escalation militare in Iran aumenta il rischio di terrorismo in Europa e in Italia, avverte la relazione annuale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), che segnala come la propaganda jihadista potrebbe invocare un "jihad globale" contro l’Occidente, colpendo obiettivi israeliani o statunitensi e attivando lupi solitari. I servizi sottolineano la crescente radicalizzazione dei giovani, l’uso di reti e chatbot per reclutamenti e addestramento, i rischi legati ad Hamas e le possibili cellule dormienti iraniane, mentre Bruxelles monitora la situazione e l’aumento dei flussi di profughi dal Medio Oriente.