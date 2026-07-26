immagini diffuse da centcom

Iran, abbordaggi Usa contro le petroliere che violano il blocco navale

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che mostra le operazioni con cui le forze Usa intercettano le imbarcazioni

26 Lug 2026 - 09:57
00:17 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra iran