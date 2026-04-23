Crisi Iran, Jorgensen: "Non è una crisi energetica ma dei combustibili. Divieto al gas russo rimarrà"

La crisi legata alle tensioni in Iran e al blocco dello Stretto di Hormuz non rappresenta, secondo l'Ue, una vera emergenza energetica ma una crisi dei combustibili fossili che mette in luce la vulnerabilità europea agli shock geopolitici. Lo ha spiegato il commissario europeo all'Energia Dan Jørgensen, sottolineando la necessità di proteggere i cittadini più colpiti dai prezzi elevati nel breve periodo e di accelerare la transizione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.