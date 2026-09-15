Intelligenza artificiale, l'allarme dell'Onu: "Può essere una minaccia per le democrazie"

L'intelligenza artificiale "può essere una minaccia per le democrazie", ha scritto l'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani Volker Turk, in una lettera rivolta agli Stati e alle aziende leader del settore ed è quindi necessario una regolamentazione. Il funzionario delle Nazioni Unite ha aggiunto che l'Ia potrebbe paralizzare i servizi essenziali e destabilizzare le infrastrutture critiche. Il dibattito si è acceso dopo l'appello del Ceo di Anthropic, Dario Amodei, a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, a cui si sono uniti gli altri leader del settore, incluso l'acerrimo rivale di OpenAI, Sam Altaman.

