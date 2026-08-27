Inondazioni in Tibet, ecco i danni lasciati dalla colata di fango

A meno di ventiquattro ore dalle inondazioni che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet i territori si trovano a fare la conta dei danni. Prima di tutto ci sono quelli in vite umane. Allo stato attuale il bilancio conta almeno 165 morti. Il numero, però, sarebbe destinato ad alzarsi. Il ministero del Turismo nepalese ha infatti reso noto che sono circa 403 le persone che risultano disperse. I soccorritori lavorano incessantemente nel tentativo di salvare quante più vite possibili. Ci sono poi i danni materiali. La colata di fango e detriti ha infatti trascinato con sé attività e abitazioni che, una volta ristabilito l'ordine, dovranno essere ricostruite.