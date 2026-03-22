Inondazioni alle Hawaii, migliaia di persone evacuate

A oltre cinquemila persone alle Hawaii è stato ordinato di abbandonare le proprie cause a causa di una violenta tempesta che si sta abbattendo sull'arcipelago e potrebbe causare le peggiori inondazioni in 20 anni. Secondo il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, i danni potrebbero superare il miliardo di dollari. Finora oltre 230 persone, sono già state tratte in salvo, mentre le piogge torrenziali hanno continuato a imperversare sull'arcipelago