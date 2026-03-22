EMERGENZA CLIMATICA

Inondazioni alle Hawaii, migliaia di persone evacuate

"Il sindaco di Honolulu: "I danni potrebbero già superare il miliardo di dollari"

22 Mar 2026 - 08:58
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A oltre cinquemila persone alle Hawaii è stato ordinato di abbandonare le proprie cause a causa di una violenta tempesta che si sta abbattendo sull'arcipelago e potrebbe causare le peggiori inondazioni in 20 anni.  Secondo il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, i danni potrebbero superare il miliardo di dollari. Finora oltre 230 persone, sono già state tratte in salvo, mentre le piogge torrenziali hanno continuato a imperversare sull'arcipelago

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