LE STRADE SOMMERSE

Inondazione in Cina, l'acqua infuria nella città di Chongqing

Strade sommerse e auto trascinate dalla piena del fiume. Le impressionanti immagini dall'alto

25 Mag 2026 - 10:28
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