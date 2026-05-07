Azimut Innovazione, internazionalità ed eccellenza: The Italian Collection di Azimut approda a Roma

Una nuova tappa per The Italian Collection di Azimut. L'iniziativa promossa dal gruppo di gestione e consulenza patrimoniale per coniugare innovazione, internazionalità e valorizzazione delle eccellenze italiane, approda a Roma, nell'esclusiva location di Villa Miani. L'evento si inserisce nella serie di incontri dedicati a top client e prospect strategici per raccontare l'evoluzione di Azimut e per rafforzarne la presenza come leader indipendente in 20 paesi del mondo.