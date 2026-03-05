Inghilterra, Kate Middleton a Leicester per i festeggiamenti della comunità indiana britannica

Kate Middleton ha visitato la città di Leicester in occasione dell'Holi Festival hindu (la "Festa dei colori", ndr). Dopo aver trascorso alcune ore al tempio Hindu Shreeji Dham Haveli, ha assistito a una performance a lume di candela dell'ultima opera solista del coreografo e ballerino pluripremiato Aakash Odedra, Songs Of The Bulbul.