L'attività del vulcano è ripresa da luglio

Indonesia, l'eruzione del Krakatoa blocca i voli: sospesi in sei aeroporti

Oltre 200 voli e 20mila"passeggeri sono già stati interessati dalle conseguenze dell'interruzione, soprattutto la cenere

06 Set 2026 - 10:21
00:18 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
indonesia
vulcano