Indonesia, un'enorme voragine inghiotte campi e strade
Secondo le autorità locali l'area interessata è passata da 27.000 a 30.000 metri quadrati e il cedimento del terreno "continua a espandersi"
Una grande voragine si è aperta nella provincia di Aceh, nella parte nord-occidentale dell'Indonesia. Le immagini mostrano l'enorme cavità che ha inghiottito strade e terreni agricoli. Secondo le autorità locali l'area interessata è passata da 27.000 a 30.000 metri quadrati e il cedimento del terreno “continua a espandersi”.