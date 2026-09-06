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Indonesia, torna a eruttare il vulcano Krakatou

Sospesi i voli a Giacarta, ripercussioni su oltre trecento collegamenti. Disagi anche in altri aeroporti

06 Set 2026 - 13:44
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