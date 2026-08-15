sulla "Cintura di fuoco del Pacifico"

Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7: almeno 20 morti

Ingenti i danni

15 Ago 2026 - 07:37
01:27 
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Almeno venti persone sono morte in un violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato. Edifici crollati e danni ingenti, in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. 

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