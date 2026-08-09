LE IMMAGINI DAL DRONE

Indonesia, la siccità rivela un villaggio sepolto sotto un bacino idrico

Dopo quattro mesi senza pioggia riemergono i resti di Somang: case, moschee"e altri"edifici

09 Ago 2026 - 06:45
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