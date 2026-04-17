Indonesia, si schianta un elicottero: otto morti

Otto persone sono morte nello schianto di un elicottero verificatosi in una foresta sull'isola del Borneo, in Indonesia. A darne notizia è stato il ministero dei Trasporti indonesiano secondo cui il velivolo avrebbe perso i contatti con il controllo del traffico aereo nella mattinata di giovedì, circa cinque minuti dopo il decollo. Il capo dell'agenzia di soccorso locale ha detto all'agenzia Afp che le vittime della tragedia sono state trovate in serata in una fitta area boschiva piena di pendii scoscesi.