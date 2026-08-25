Nella provincia di Sumatra

Indonesia, si prega per la pioggia contro gli incendi boschivi

Le autorità stanno facendo ricorso a misure spirituali mentre vasti roghi nelle regioni centrali e occidentali stanno devastando ampie aree di foreste"

25 Ago 2026 - 09:54
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Le autorità del Sumatra Meridionale, la provincia indonesiana con il maggior numero di focolai di incendi boschivi, hanno fatto ricorso a misure spirituali mentre vasti roghi nelle regioni centrali e occidentali stanno devastando ampie aree di foreste e torbiere, generando una foschia soffocante che ha avvolto alcune città del Paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo. L'iniziativa di preghiera collettiva giunge mentre la provincia affronta un prolungato periodo di siccità che ha accresciuto il rischio di incendi boschivi

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