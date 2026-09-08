Indonesia, dopo le eruzioni del Kratakoa riaprono alcuni aeroporti

L'Indonesia ha riaperto nelle prime ore di martedì 8 settembre cinque aeroporti, tra cui il principale scalo internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta, dopo le chiusure provocate dalla cenere vulcanica emessa dall'eruzione dell'Anak Krakatau. Altri due aeroporti restano invece chiusi. Secondo le autorità locali, le chiusure hanno interessato circa 2.300 voli, compresi collegamenti da e per il Giappone, e circa 270.000 passeggeri. L'Anak Krakatau, che forma un'isola vulcanica nello Stretto della Sonda tra Giava e Sumatra, erutta ripetutamente da venerdì sera, riversando cenere su vaste aree delle due isole. Il vulcano si è formato all'interno dell'enorme cratere lasciato dall'eruzione del Krakatau del 1883, che provocò uno tsunami e causò oltre 36.000 morti. Anak Krakatau significa "Figlio del Krakatau". Nel 2018 un'altra eruzione del vulcano provocò uno tsunami che uccise centinaia di persone.