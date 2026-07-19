nella regione Jammu e Kashmir

India martoriata dalle piogge torrenziali: almeno dieci morti a"Rajouri

Gli acquazzoni di questi giorni"hanno fatto straripare il fiume Dharali, che ha rotto gli argini distruggendo ogni cosa

19 Lug 2026 - 14:48
01:18 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

India devastata dalle piogge torrenziali. In particolare, a pagare il prezzo più alto, è la città di Rajouri, nella regione Jammu e Kashmir, dove almeno dieci persone sono morte a causa delle inondazioni, mentre altre persone risultano disperse. Gli acquazzoni di questi giorni hanno fatto straripare il fiume Dharali, che ha rotto gli argini distruggendo qualunque cosa abbia trovato sul proprio cammino. I residenti sono stati costretti ad abbandonare le zone più basse delle abitazioni. L'allerta potrebbe proseguire per i prossimi giorni.

video evidenza