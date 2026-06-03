Nuova Delhi, maxi incendio in un palazzo: almeno 21 morti

È di almeno 21 morti in India il bilancio di un incendio che ha devastato un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, nella parte meridionale della città. Lo riferisce l'agenzia di stampa indiana Press Trust of India, aggiungendo che ci sono diversi feriti. L'edificio ospitava un ristorante al piano terra e appartamenti ai piani superiori. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune delle vittime erano cittadini stranieri giunti in India per cure mediche. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 37 persone dall'edificio, ha dichiarato il funzionario dei vigili del fuoco Abhilash Malik. L'incendio è stato domato, ma al momento non è chiaro come sia scoppiato. Dal luogo sono stati recuperati quattro corpi. Le immagini dalla scena mostrano vigili del fuoco intenti a domare le fiamme mentre dal palazzo si levava un denso fumo. Anche i residenti si sono uniti alle operazioni di soccorso, aiutando a evacuare le persone intrappolate all'interno e portando alcuni feriti in salvo.