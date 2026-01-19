Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
I pellegrini lungo il Gange

India, il bagno sacro dei devoti Indù

L'abluzione "Mauni Amavasaya", che viene fatta ogni anno nel mese di gennaio o febbraio con la luna nuova

19 Gen 2026 - 15:49
01:04 

I devoti indù dell’India settentrionale hanno eseguito un bagno sacro durante il “Magh”, il mese che segna il movimento del sole verso nord. Migliaia di pellegrini si sono radunati lungo il Gange, per compiere l’abluzione “Mauni Amavasaya”, che viene fatta ogni anno nel mese di gennaio o febbraio con la luna nuova. Il nome di questo bagno sacro deriva dalla parola “muni”, che significa asceta che pratica il silenzio.

india
indu