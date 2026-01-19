India, il bagno sacro dei devoti Indù

L'abluzione "Mauni Amavasaya", che viene fatta ogni anno nel mese di gennaio o febbraio con la luna nuova
I devoti indù dell’India settentrionale hanno eseguito un bagno sacro durante il “Magh”, il mese che segna il movimento del sole verso nord. Migliaia di pellegrini si sono radunati lungo il Gange, per compiere l’abluzione “Mauni Amavasaya”, che viene fatta ogni anno nel mese di gennaio o febbraio con la luna nuova. Il nome di questo bagno sacro deriva dalla parola “muni”, che significa asceta che pratica il silenzio.