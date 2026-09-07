India: crolla edificio a Nuova Delhi, almeno 6 morti

I media affermano che l'edificio ospitava una struttura residenziale per ragazzi nei pressi del South Campus dell'Università di Delhi e che potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie. Secondo i giornali indiani, il crollo sarebbe avvenuto mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il centro sanitario Aiims - riporta l'agenzia Pti - afferma che 11 persone sono state portate in ospedale, ma che "cinque sono giunte privi di vita, mentre una, inizialmente in condizioni critiche, è deceduta in seguito per le ferite riportate". Le operazioni di soccorso proseguono