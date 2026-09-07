Soccorritori al lavoro

India: crolla edificio a Nuova Delhi, almeno 6 morti

Lo riporta l'All India Institute of Medical Sciences, ripreso dalla Bbc e dall'agenzia Pti. Altre cinque persone sono rimaste ferite

07 Set 2026 - 08:28
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Almeno sei persone sono morte in seguito al crollo di un edificio di cinque piani avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 settembre nella zona di Satya Niketan, nel sud-ovest di Delhi: lo riporta l'All India Institute of Medical Sciences (Aiims), citato dalla Bbc e dall'agenzia di stampa indiana Pti.

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I media affermano che l'edificio ospitava una struttura residenziale per ragazzi nei pressi del South Campus dell'Università di Delhi e che potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie. Secondo i giornali indiani, il crollo sarebbe avvenuto mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione.  Il centro sanitario Aiims - riporta l'agenzia Pti - afferma che 11 persone sono state portate in ospedale, ma che "cinque sono giunte privi di vita, mentre una, inizialmente in condizioni critiche, è deceduta in seguito per le ferite riportate". Le operazioni di soccorso proseguono

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