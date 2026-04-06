India, al via il censimento della popolazione più grande al mondo: obiettivo 1,4 miliardi di persone

In India è cominciato il censimento più ambizioso di sempre, che punta a contare la popolazione più grande al mondo: 1,4 miliardi di persone e raccoglierà informazioni sulle caste, nonostante la loro formale abolizione. L’ultimo censimento risale al 2021 ed era stato rimandato per la pandemia. Si tratta del primo in forma digitale: i funzionari indiani useranno un’app per la raccolta e il caricamento dei dati, mentre i cittadini potranno ricorrere all’auto-censimento attraverso un portale online in 16 lingue. Coinvolti più di tre milioni di funzionari, il cui lavoro durerà circa un anno.